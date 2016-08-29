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"Селтик" и "Рейджерс" могут войти в состав Футбольной лиги Англии

Спорт
29 августа, 15:40 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, августа. /ТАСС
Переход шотландских команд может произойти в результате реформ по расширению Футбольной лиги Англии, в состав которой входят 72 клуба, поделенные на три дивизиона
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© Christopher Furlong/Getty Images

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Шотландские футбольные клубы "Селтик" и "Рейджерс" могут войти в состав Футбольной лиги Англии, объединяющей профессиональные английские и некоторые валлийские клубы. Об этом сообщает британская газета "Телеграф".

Переход шотландских команд может произойти в результате реформ по расширению Футбольной лиги Англии, в состав которой входят 72 клуба, поделенные на три дивизиона. После реформ лига будет расширена до 80 клубов, в результате чего появится новый, пятый дивизион, куда, как отмечается, и могут войти две шотландские команды.

"Селтик" и "Рейнджерс" являются ведущими клубами Шотландии. "Селтик" побеждал в национальном чемпионате 47 раз, "Рейнджерс" - 54.

Английская футбольная лига была основана в 1888 году. К 1950 году число участников лиги достигло 92, команды были поделены на четыре дивизиона. В настоящее время 20 команд, выступающих в ведущей лиге Англии, премьер-лиге, не входят в состав футбольной лиги, отделившись от нее в 1992 году. Однако система обмена командами между футбольной лигой и премьер-лигой сохранилась.

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