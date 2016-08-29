Футболист "Анжи": было не стыдно проиграть эффективному "Спартаку"

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /Спец. корр. ТАСС Марк Пестряков/. Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" не считает зазорным уступить эффективно играющему московскому "Спартаку" в матче пятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал голландский полузащитник "Анжи" Лоренцо Эбесилио.

"Спартак" на выезде обыграл махачкалинский "Анжи" со счетом 2:0 в матче пятого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Каспийске на стадионе "Анжи- Арена".

"После матча со "Спартаком" осталось плохое чувство, так как мы проиграли, но могли и победить, - отметил Эбесилио. - В первом тайме мы создали большое количество опасных моментов у ворот соперника, однако не смогли забить и победить. "Спартак" действовал эффективнее - он создал всего около трех моментов за матч и смог забить дважды, в этом и есть "Спартак", который сегодня победил. Во втором тайме мы играли проще и хотели больше контролировать мяч, однако сегодня мы играли против хорошей команды, которая не позволила нам это сделать".

"Спартак" хорошо контролировал мяч, хорошо защищался, вовремя возвращался назад, так что нам не удалось создать столько моментов, сколько мы хотели. Сегодня нам не стыдно было проиграть такой эффективно играющей команде", - добавил полузащитник "Анжи". Также 24-летний футболист считает, что тренер махачкалинской команды Павел Врба научил игроков атакующему и результативному футболу, поэтому успешное начало сезона является и его заслугой тоже.

"Мне нравится видение футбола Врбы, - сообщил Эбесилио. - Он прививает нам атакующий, тотальный футбол. То, что мы хорошо начали сезон, в том числе является и его заслугой. С семью очками мы идем на восьмой позиции, и это действительно неплохой результат. Его видение футбола приносит свои плоды".

Московский клуб, набрав 13 очков в пяти турах, занимает первое место в таблице чемпионата России. "Анжи", в активе которого 7 очков, находится на восьмой позиции. В следующем туре красно-белые 10 сентября дома сыграют с "Локомотивом", а махачкалинский клуб в этот же день проведет домашний матч с "Оренбургом".

"В Дагестане живут замечательные люди"

Также Эбесилио выразил мнение, что в Республике Дагестан живут замечательные люди. Футболист выступает за "Анжи" с 7 июля 2015 года. Соглашение полузащитника с махачкалинским клубом рассчитано на три года.

"В Дагестане живут замечательные люди, - отметил он. - Периодически я могу выбраться перекусить, а когда жарко, как сейчас, сходить на море. Везде все по-разному, и я это принимаю, выделяя только самое лучшее".

Полузащитник также сообщил, что за время, проведенное в "Анжи", у него не было предложений от других клубов. Сезон-2014/15 Эбесилио провел в составе саранской "Мордовии". Из-за перелома ноги он сыграл только в 10 матчах и забил два гола. Ранее он выступал в азербайджанском клубе "Габала", донецком "Металлурге" и голландском "Аяксе".

"У меня не было предложений от других клубов, - заявил он. - Я уже второй год в "Анжи", мой контракт действует еще полтора года. Моя задача - провести хороший сезон в "Анжи", так как предыдущий выдался очень плохим для нас всех, но мы остались в премьер-лиге и намерены продолжать выступать именно здесь. После перерыва в чемпионате мы вернемся и будем играть еще лучше".

"Благодарен Юрию Семину"

Эбесилио благодарен новому главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину за совместную работу. Под руководством Семина голландец выступал за "Габалу" с 2013 по 2014 год, за "Мордовию" (2014-2015) и "Анжи" (2015).

"Я давно знаю Семина, при нем я выступал сначала в "Габале", затем в "Мордовии" и начало предыдущего сезона в "Анжи", - рассказал игрок. - Я провел с ним хороший период времени и благодарен ему, так как я учился новым приемам, повышал свои навыки и мастерство".

Воскресный матч с "Краснодаром", в котором "Локомотив" победил на выезде со счетом 2:1, стал первым после возвращения для главного тренера московского клуба Юрия Семина. Ранее он возглавлял железнодорожников в периоды 1986-1990, 1992-2005 и 2009-2010 гг. Под его руководством москвичи дважды выигрывали чемпионат России (2002, 2004), четыре раза - Кубок страны (1996, 1997, 2000, 2001) и дважды - Суперкубок (2003, 2005).