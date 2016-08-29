Возведение трибун завершено на екатеринбургском стадионе ЧМ-2018

Во время реконструкции Центрального стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года © Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Рабочие закончили монтаж железобетонных конструкций на южной и северной трибунах екатеринбургского стадиона, который примет игры чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом официальному порталу для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com сообщили в пресс-службе генерального проектировщика и заказчика (застройщика) стадиона ФГУП "Спорт-Ин".

В будущем здесь будут расположены фан-секторы. В помещениях под трибунами в настоящее время ведутся работы по кирпичной кладке и установке инженерных сетей - водопровода, вентиляции и канализации. Параллельно строители приступили к подготовке фундаментов для дополнительных трибун, которые будут выполнены из металлоконструкций. Благодаря им высота трибун будет доведена до 40 метров.

На основных секторах стадиона, восточном и западном, ведутся работы по установке железобетонных конструкций на отметке девяти метров. На каждой трибуне будут размещены два наклонных яруса стандартных и гостевых зрительских мест, а также VIP-ложи. Возведение восточного и западного секторов будет завершено до конца текущего года. Сейчас выполнено 73 процента работ по монтажу железобетонных конструкций трибун.

Также строители продолжают монтаж металлоконструкций крыши стадиона, состоящей из внешнего и внутреннего колец. С северной стороны установлено семь монтажных блоков внешнего опорного кольца общим весом 725 тонн. Монтаж внутреннего кольца навеса был завершен в июле текущего года. Параллельно на объекте ведутся строительные работы по всем остальным направлениям: входные группы, инженерные сети, внутреннее архитектурное пространство.

Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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