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ФК "Локомотив-2" начнет функционировать со следующего сезона

Спорт
29 августа, 16:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
В 2014 году команда, созданная в 2008 году, была расформирован в связи с невыполнением поставленных турнирных задач
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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Вторая команда московского клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "Локомотив" начнет функционировать со следующего сезона. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор железнодорожников Игорь Корнеев.

"Локомотив-2" был основан в 2008 году и являлся резервным клубом "Локомотива". В 2009 году команда начала выступление во втором дивизионе Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). В 2014 году "Локомотив-2" был расформирован в связи с невыполнением поставленных турнирных задач.

"Преждевременно говорить о том, что команда начнет функционировать в этом году, поскольку сезон уже начался. Но начиная со следующего года мы этот проект запустим", - сказал Корнеев.

Также спортивный директор железнодорожников прокомментировал назначение на пост главного тренера "Локомотива" Юрия Семина. "Я рад, что он вернулся в клуб, которому отдал столько времени, сил и энергии. При нем команда завоевывала призы, болельщики испытывали эмоции, он здесь много работал и доказал свою квалификацию. Задача на сезон для команды осталась прежней - попадание в зону еврокубков", - отметил Корнеев.

Семин возглавлял железнодорожников в периоды 1986-1990, 1992-2005 и 2009-2010 гг. Под его руководством москвичи дважды выигрывали чемпионат России (2002, 2004 гг.), четыре раза - Кубок страны (1996, 1997, 2000, 2001) и дважды - Суперкубок (2003, 2005).

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