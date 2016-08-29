Кабмин разрешил изменить контракты на стадионы в Екатеринбурге и Калининграде к ЧМ-2018

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило осуществлять изменения условий государственных контрактов на строительство стадионов в Екатеринбурге и Калининграде для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Соответственное распоряжение размещено на официальном сайте правительства.

Распоряжение вносит изменения в принятый 10 апреля 2015 года документ, где сообщалось, что Минспорт России вправе осуществлять по соглашению сторон изменение цены, сроков и объемов выполняемых работ, предусмотренных государственными контрактами на строительство стадионов в Самаре, Саранске, Волгограде, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.