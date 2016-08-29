Диего Марадона задержан с поддельными документами

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 августа. /ТАСС/. Знаменитый футболист и тренер Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса. Об этом сообщает аргентинское издание Clarin.

У Марадоны были обнаружены поддельный паспорт и авиабилеты, когда он пытался сесть на рейс в Дубай со своей возлюбленной Росио Оливой. Аргентинцу не разрешили покинуть страну. 55-летний Марадона заявил, что эти действия являются ответом на его политическую позицию.

Марадона является чемпионом мира 1986 года. Большую часть своей карьеры провел в итальянском клубе "Наполи", в составе которого стал чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА.