ФК "Спартак" объявил об аренде до конца сезона защитника "Лацио" Маурисио

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" арендовал бразильского защитника итальянского "Лацио" Маурисио. Об этом сообщает пресс-служба красно- белых.

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

На родине футболист выступал за "Палмейрас" и "Гремио", а перебравшись в Европу, защищал цвета лиссабонского "Спортинга" и римского "Лацио". В составе португальской команды он выходил на поле в 52 играх и забил два гола. В "Лацио" игрок провел 55 матчей и сделал одну голевую передачу. В составе команды Маурисио стал финалистом Кубка и Суперкубка Италии.