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Дзюба и Дзагоев пропустили тренировку сборной России по футболу

Спорт
29 августа, 17:58 UTC+3 /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Тренировку команды посетили министр спорта страны, президент РФС Виталий Мутко, первый вице-президент организации Никита Симонян, глава РФПЛ Сергей Прядкин
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ХИМКИ /Московская область/, 29 августа. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Алан Дзагоев пропустили тренировку сборной России по футболу, которая прошла в понедельник на "Арене-Химки".

Тренировку команды посетили министр спорта страны, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, первый вице-президент организации Никита Симонян, глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин и генеральный директор РФС Александр Алаев.

Защитник ЦСКА Марио Фернандес, который с весны 2017 года должен получить право выступать за сборную России, поговорил с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым в гостинице, где собирались игроки, после чего уехал.

Ранее Дзюба заявил, что собирается отказаться от вызова в сборную России, чтобы окончательно восстановиться после травмы. Дзагоев получил ушиб бедра в матче пятого тура чемпионата России с "Томью" (1:0). Черчесов ранее включил футболистов в список игроков, вызванных на товарищеские матчи против команд Турции и Ганы.

Подготовку к матчам сборная России начала в понедельник. Первая игра против сборной Турции состоится 31 августа в Анталье, встреча с командой Ганы - 6 сентября в Москве.

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