"Ростсельмаш" выпустит серию комбайнов с именами олимпийских чемпионок по гандболу

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Завод "Ростсельмаш" выпустит серию комбайнов с именами шести олимпийских чемпионок по гандболу, игроками клуба "Ростов-Дон". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе завода.
На комбайны будут нанесены имена гандболисток, которые были в составе клуба в сезоне-2015/16: Владлены Бобровниковой, Екатерины Ильиной, Майи Петровой, Анны Седойкиной, Анны Сень, Марины Судаковой. 20 августа гандболистки в составе российской команды со счетом 22:19 победили сборную Франции в финале Олимпиады.
"У нас есть хорошая традиция - в честь лучших людей, оставивших заметный след в истории страны и компании, выпускать именные комбайны специальных серий. В ближайшие дни мы выпустим ограниченную партию в шесть именных машин модели Torum-750 в честь девушек, которые подарили такой большой праздник всей нашей стране", - сказали на заводе.
Комбайны будут работать как в Ростовской области, так в других регионах страны. Профессиональный женский гандбольный клуб долгое время носил имя завода.
"Ростсельмаш" входит в пятерку крупнейших мировых производителей сельхозтехники. Выпускает 24 типа машин, более 150 моделей и модификаций. Среди них зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, почвообрабатывающая, кормозаготовительная и другая техника. Продажа сельхозмашин и их сервисное сопровождение осуществляется через сеть из 500 дилерских центров и их филиалов в 26 странах.