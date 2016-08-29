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"Ростсельмаш" выпустит серию комбайнов с именами олимпийских чемпионок по гандболу

Спорт
29 августа, 19:01 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Комбайны будут работать как в Ростовской области, так в других регионах страны
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© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Завод "Ростсельмаш" выпустит серию комбайнов с именами шести олимпийских чемпионок по гандболу, игроками клуба "Ростов-Дон". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе завода.

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На комбайны будут нанесены имена гандболисток, которые были в составе клуба в сезоне-2015/16: Владлены Бобровниковой, Екатерины Ильиной, Майи Петровой, Анны Седойкиной, Анны Сень, Марины Судаковой. 20 августа гандболистки в составе российской команды со счетом 22:19 победили сборную Франции в финале Олимпиады.

"У нас есть хорошая традиция - в честь лучших людей, оставивших заметный след в истории страны и компании, выпускать именные комбайны специальных серий. В ближайшие дни мы выпустим ограниченную партию в шесть именных машин модели Torum-750 в честь девушек, которые подарили такой большой праздник всей нашей стране", - сказали на заводе.

Комбайны будут работать как в Ростовской области, так в других регионах страны. Профессиональный женский гандбольный клуб долгое время носил имя завода.

"Ростсельмаш" входит в пятерку крупнейших мировых производителей сельхозтехники. Выпускает 24 типа машин, более 150 моделей и модификаций. Среди них зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, почвообрабатывающая, кормозаготовительная и другая техника. Продажа сельхозмашин и их сервисное сопровождение осуществляется через сеть из 500 дилерских центров и их филиалов в 26 странах.

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