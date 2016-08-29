Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отчетно-выборная конференция Российской федерации стрельбы из лука пройдет в феврале

Спорт
29 августа, 18:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Женская сборная России завоевала серебро Олимпийских игр, которые завершились 21 августа в Рио-де-Жанейро
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Отчетно-выборная конференция Российской федерации стрельбы из лука, на которой пройдут выборы главы организации, пройдет в феврале 2017 года. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Владимир Ешеев.

"Отчетно-выборная конференция, основное мероприятие, пройдет в феврале следующего года. Исполком, на котором подведем итоги выступления сборной команды на Олимпиаде, отдельно собирать не будем, пообщаемся по телефону. Скорее всего, после Кубка России (турнир пройдет в Улан-Удэ с 10 по 16 сентября. - Прим. ТАСС) состоится эта беседа. Насчет своего участия в выборах президента федерации я еще не решил, у меня есть на это три месяца", - сказал Ешеев.

Женская сборная России завоевала серебро Олимпийских игр, которые завершились 21 августа в Рио-де-Жанейро. Национальная команда в составе Ксении Перовой, Туяны Дашидоржиевой и Инны Степановой принесла России первую в истории медаль в стрельбе из лука на Олимпиадах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Чемпионка ОИ Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООН
2
Истребители МиГ-29 и Су-34 уничтожили цели в стратосфере
3
Вашингтон и Пекин создали конкуренцию ШОС и ОДКБ
4
Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"
5
В США по обвинению в проституции задержана сестра певицы Марайи Кэри
6
Суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте россиянина Сергея Миронова
7
Долгов: обвинения политического характера на Украине предъявлены более 100 россиянам
Темы дня
Реклама