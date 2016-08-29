Отчетно-выборная конференция Российской федерации стрельбы из лука пройдет в феврале

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МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Отчетно-выборная конференция Российской федерации стрельбы из лука, на которой пройдут выборы главы организации, пройдет в феврале 2017 года. Об этом ТАСС сообщил президент федерации Владимир Ешеев.
"Отчетно-выборная конференция, основное мероприятие, пройдет в феврале следующего года. Исполком, на котором подведем итоги выступления сборной команды на Олимпиаде, отдельно собирать не будем, пообщаемся по телефону. Скорее всего, после Кубка России (турнир пройдет в Улан-Удэ с 10 по 16 сентября. - Прим. ТАСС) состоится эта беседа. Насчет своего участия в выборах президента федерации я еще не решил, у меня есть на это три месяца", - сказал Ешеев.
Женская сборная России завоевала серебро Олимпийских игр, которые завершились 21 августа в Рио-де-Жанейро. Национальная команда в составе Ксении Перовой, Туяны Дашидоржиевой и Инны Степановой принесла России первую в истории медаль в стрельбе из лука на Олимпиадах.