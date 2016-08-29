Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу приглашен на 18-й форум элитных тренеров УЕФА

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ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Главный тренер санкт- петербургского "Зенита" Мирча Луческу примет участие в 18-м форуме элитных тренеров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.
На форум приглашены также главный тренер немецкой "Баварии" Карло Анчелотти, Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл", Англия), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед", Англия), Арсен Венгер ("Арсенал", Англия), Унаи Эмери (ПСЖ, Франция), Луис Энрике ("Барселона", Испания), Дитер Хеккинг ("Вольфсбург", Германия), Зинедин Зидан ("Реал", Испания), Руй Витория ("Бенфика", Португалия), Массимилиано Аллегри ("Ювентус", Италия), Хейн Ванхазебрук ("Гент", Бельгия) и Сергей Ребров ("Динамо", Украина).
Форум пройдет в среду в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.