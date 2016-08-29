Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу приглашен на 18-й форум элитных тренеров УЕФА

Спорт
29 августа, 18:31 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 29, августа. /ТАСС
Форум пройдет в среду в штаб-квартире УЕФА в Ньоне
Материал из 1 страницы
Мирча Луческу

Мирча Луческу

© Руслан Шамуков/ТАСС

ЖЕНЕВА, 29 августа. /ТАСС/. Главный тренер санкт- петербургского "Зенита" Мирча Луческу примет участие в 18-м форуме элитных тренеров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

На форум приглашены также главный тренер немецкой "Баварии" Карло Анчелотти, Рафаэль Бенитес ("Ньюкасл", Англия), Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед", Англия), Арсен Венгер ("Арсенал", Англия), Унаи Эмери (ПСЖ, Франция), Луис Энрике ("Барселона", Испания), Дитер Хеккинг ("Вольфсбург", Германия), Зинедин Зидан ("Реал", Испания), Руй Витория ("Бенфика", Португалия), Массимилиано Аллегри ("Ювентус", Италия), Хейн Ванхазебрук ("Гент", Бельгия) и Сергей Ребров ("Динамо", Украина).

Форум пройдет в среду в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Смотрите также

Мирча Луческу вошел в список 50 лучших тренеров мира по версии Fourfourtwo

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Чемпионка ОИ Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООН
2
Истребители МиГ-29 и Су-34 уничтожили цели в стратосфере
3
Вашингтон и Пекин создали конкуренцию ШОС и ОДКБ
4
Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"
5
В США по обвинению в проституции задержана сестра певицы Марайи Кэри
6
Суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте россиянина Сергея Миронова
7
Долгов: обвинения политического характера на Украине предъявлены более 100 россиянам
Темы дня
Реклама