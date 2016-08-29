Колумбийский велогонщик Кинтана выиграл десятый этап "Вуэльты" и возглавил общий зачет

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МАДРИД, 29 августа. /ТАСС/. Колумбийский велогонщик Найро Кинтана из команды "Мовистар" стал победителем десятого этапа знаменитой многодневки "Вуэльта Испании" и захватил лидерство в генеральной классификации.
Колумбиец преодолел дистанцию 188,7 км за 4 часа 50 минут 31 секунду. Вторым на финиш приехал голландский гонщик из команды Lotto NL Jumbo Роберт Гесинк (отставание 23 секунды). Третьим стал британец Крис Фрум из "Скай" (плюс 25).
На втором месте в общем зачете с отставанием в 57 секунд идет его партнер по команде испанец Алехандро Вальверде. Фрум занимает третье место в общем зачете (плюс 58).
"Вуэльта" является третьим Гранд-туром сезона наряду с итальянским "Джиро" и французским "Тур де Франс". Престижная веломногодневка завершится 11 сентября финишем в Мадриде.