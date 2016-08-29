Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Колумбийский велогонщик Кинтана выиграл десятый этап "Вуэльты" и возглавил общий зачет

Спорт
29 августа, 18:51 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 29, августа. /ТАСС
"Вуэльта" является третьим Гранд-туром сезона наряду с итальянским "Джиро" и французским "Тур де Франс"
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 29 августа. /ТАСС/. Колумбийский велогонщик Найро Кинтана из команды "Мовистар" стал победителем десятого этапа знаменитой многодневки "Вуэльта Испании" и захватил лидерство в генеральной классификации.

Колумбиец преодолел дистанцию 188,7 км за 4 часа 50 минут 31 секунду. Вторым на финиш приехал голландский гонщик из команды Lotto NL Jumbo Роберт Гесинк (отставание 23 секунды). Третьим стал британец Крис Фрум из "Скай" (плюс 25).

На втором месте в общем зачете с отставанием в 57 секунд идет его партнер по команде испанец Алехандро Вальверде. Фрум занимает третье место в общем зачете (плюс 58).

"Вуэльта" является третьим Гранд-туром сезона наряду с итальянским "Джиро" и французским "Тур де Франс". Престижная веломногодневка завершится 11 сентября финишем в Мадриде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Чемпионка ОИ Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не поедет на сентябрьскую сессию ГА ООН
2
Истребители МиГ-29 и Су-34 уничтожили цели в стратосфере
3
Вашингтон и Пекин создали конкуренцию ШОС и ОДКБ
4
Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"
5
В США по обвинению в проституции задержана сестра певицы Марайи Кэри
6
Суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте россиянина Сергея Миронова
7
Долгов: обвинения политического характера на Украине предъявлены более 100 россиянам
Темы дня
Реклама