Азербайджанский судья Агаев обслужит товарищеский матч по футболу Россия - Гана

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БАКУ, 29 августа. /ТАСС/. Азербайджанский арбитр Алияр Агаев назначен на товарищеский матч между футбольными сборными России и Ганы. Об этом сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство АзерТАдж.
Помогать ему будут соотечественники Зейнал Зейналов и Рза Маммадов. За свою карьеру Агаев обслуживал матчи группового этапа Лиги Европы и финал чемпионата Европы 2016 года для юношей не старше 19 лет.
Сборная России по футболу проведет матч против команды Ганы 6 сентября. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Локомотив".