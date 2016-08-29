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Азербайджанский судья Агаев обслужит товарищеский матч по футболу Россия - Гана

Спорт
29 августа, 19:14 UTC+3 БАКУ БАКУ 29, августа. /ТАСС
Сборная России по футболу проведет матч против команды Ганы 6 сентября
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БАКУ, 29 августа. /ТАСС/. Азербайджанский арбитр Алияр Агаев назначен на товарищеский матч между футбольными сборными России и Ганы. Об этом сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство АзерТАдж.

Помогать ему будут соотечественники Зейнал Зейналов и Рза Маммадов. За свою карьеру Агаев обслуживал матчи группового этапа Лиги Европы и финал чемпионата Европы 2016 года для юношей не старше 19 лет.

Сборная России по футболу проведет матч против команды Ганы 6 сентября. Встреча пройдет в Москве на стадионе "Локомотив".

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