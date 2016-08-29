"Локомотив" может купить футболиста "Црвены Звезды" Катаи за €4 млн

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БЕЛГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" может приобрести сербского полузащитника "Црвены Звезды" Александра Катаи за 4 миллиона евро. Об этом сообщает сербский портал Kurir.
По информации издания, московский клуб выиграет конкуренцию за футболиста у испанской "Сельты", которая предлагает сербской команде 3 миллиона евро. Также предложение "Локомотива" включает бонус в размере 20% от последующей продажи полузащитника.
Катаи является игроком сборной Сербии по футболу. В прошлом сезоне он выиграл чемпионат страны в составе "Црвены Звезды" и забил 21 гол в 33 матчах.
В текущем сезоне Катаи провел 10 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей.