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"Локомотив" может купить футболиста "Црвены Звезды" Катаи за €4 млн

Спорт
29 августа, 19:44 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 29, августа. /ТАСС
В текущем сезоне Катаи провел 10 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей
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БЕЛГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" может приобрести сербского полузащитника "Црвены Звезды" Александра Катаи за 4 миллиона евро. Об этом сообщает сербский портал Kurir.

По информации издания, московский клуб выиграет конкуренцию за футболиста у испанской "Сельты", которая предлагает сербской команде 3 миллиона евро. Также предложение "Локомотива" включает бонус в размере 20% от последующей продажи полузащитника.

Катаи является игроком сборной Сербии по футболу. В прошлом сезоне он выиграл чемпионат страны в составе "Црвены Звезды" и забил 21 гол в 33 матчах.

В текущем сезоне Катаи провел 10 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей.

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