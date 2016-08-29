Петров: команды Черчесова всегда отличались дисциплиной и хорошей игрой в обороне

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Команды, которые тренировал нынешний наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов, всегда отличались дисциплиной и хорошей игрой в обороне. Такое мнение журналистам выразил игрок "Краснодара" Сергей Петров, вызванный на сбор национальной команды.

Сборная России встретится 31 августа в Анталье со сборной Турции, а 6 сентября в Москве сыграет с командой Ганы. Подготовку к играм сборная начала 29 августа.

"Я очень рад, что меня вызвали в сборную, для меня это было целью. Каждый футболист мечтает играть за свою национальную команду. Теперь хочу вначале закрепиться в основном составе сборной, а потом выиграть с ней всевозможные титулы. Сегодня же на тренировке у нас было общение в тактическом плане, она прошла хорошо, Черчесов был в отличном настроении", - сказал Петров.

"Я впервые работаю с ним, - продолжил игрок. - Я много раз играл против команд, где работал Станислав Черчесов, и все они отличаются дисциплиной, тактикой и хорошей игрой в обороне".

Также Петров отметил, что готов играть на любой позиции в сборной России. "В сборной мне без разницы, где играть. Куда тренер поставит, там и буду. Если понадобится, то и на ворота встану. А сейчас впереди контрольные матчи, на них нужно полностью выложится, мыслить позитивно, и все будет хорошо", - отметил он.