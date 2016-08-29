СМИ: "Ювентус" предлагает за футболиста "Зенита" Витселя €15 млн

РИМ, 29 августа. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" предлагает российскому "Зениту" €15 млн за Акселя Витселя. Об этом сообщает портал Football Italia.

Как сообщает издание, "Зенит" хочет выручить €22 млн за бельгийского полузащитника, контракт которого с петербургским клубом истекает в конце сезона-2016/17. По информации СМИ, "Ювентус" пытался приобрести французского футболиста Блеза Матюиди из "Пари Сен-Жермен", но получил отказ.

Ранее сообщалось, что 27-летним Витселем также интересуются итальянский "Интер" и английский "Эвертон", но "Зенит" не устроило ни одно из предложений по футболисту.

Бельгиец перешел в российский клуб осенью 2012 года из португальской "Бенфики", впоследствии он выиграл с петербуржцами чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне он провел за клуб 41 матч в различных турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.