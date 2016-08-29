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ПКР призвал Центр подготовки сборных России отреагировать на обвинения со стороны WADA

Спорт
29 августа, 20:48 UTC+3 МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Международный паралимпийский комитет дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии WADA
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) призвал Центр спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) отреагировать на обвинения со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте ПКР.

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Международный паралимпийский комитет (IPC) дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам рассмотрения доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов. Позже президент организации Филип Крэйвен заявил, что IPC после отстранения российской сборной будет работать с международными федерациями над перераспределением 267 лицензий россиян на Игры.

"В отчете Макларена указаны конкретные фамилии работников Минспорта России, ЦСП сборных команд России и ФГУП "Антидопинговый центр", которые якобы были причастны к исчезновению и подмене допинг-проб в России. Учитывая, что решение IPC, продублированное Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS), о недопуске российских спортсменов-инвалидов на Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро распространяется на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея), считаем крайне важным по возможности быстрее отреагировать на обвинения в адрес ЦСП сборных команд России, что внесет ясность в провозглашенную причину приостановки членства ПКР в IPC и тем самым откроет возможность участия для наших спортсменов в предстоящих Паралимпийских играх", - говорится в письме ПКР в ЦСП.

Отмечается, что аналогичное письмо направлено в ФГБУ "Антидопинговый центр".

Паралимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 7 по 18 сентября.

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