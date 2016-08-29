Кузнецов вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

Клименко: пилотный проект внедрения нейросетей в медицину запланирован на декабрьОбщество 29 августа, 23:42
СМИ: Еврокомиссия может потребовать от Apple возместить до $19 млрдЭкономика и бизнес 29 августа, 23:13
В США на 84-м году жизни скончался актер Джин УайлдерКультура 29 августа, 23:03
В Москве полиция ищет похищенную женщинуПроисшествия 29 августа, 22:26
Песков рассчитывает, что Путин и Обама смогут пообщаться на саммите G20Политика 29 августа, 22:25
Источник: почти все сотрудники МУР, кроме "убойного отдела", выведены за штатОбщество 29 августа, 22:08
МВД РФ предлагает повысить госпошлину на загранпаспорта и водительские удостоверенияОбщество 29 августа, 22:07
Reuters: бразильский суд одобрил временное освобождение из тюрьмы бывшего главы ЕОК ХиккиСпорт 29 августа, 21:34
Обама рассчитывает встретиться с Путиным "на полях" G20Международная панорама 29 августа, 21:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Кузнецов обыграл бразильца Томаса Беллуччи и вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.
Встреча первого круга завершилась в четырех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 7:6 (8:6) в пользу россиянина. Во втором круге Кузнецов сыграет с победителем матча между итальянцем Жюльеном Беннето и испанцем Альберто Рамосом.
Другой россиянин Михаил Южный ранее в понедельник обыграл словака Мартина Клижана и вышел во второй круг турнира. Евгений Донской и Теймураз Габашвили, а также пробившийся в основную сетку через квалификацию Карен Хачанов свои матчи первого круга на кортах Нью-Йорка сыграют во вторник.
Открытый чемпионат США завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136 раз.