Кузнецов вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Россиянин Андрей Кузнецов обыграл бразильца Томаса Беллуччи и вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча первого круга завершилась в четырех сетах со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 7:6 (8:6) в пользу россиянина. Во втором круге Кузнецов сыграет с победителем матча между итальянцем Жюльеном Беннето и испанцем Альберто Рамосом.

Другой россиянин Михаил Южный ранее в понедельник обыграл словака Мартина Клижана и вышел во второй круг турнира. Евгений Донской и Теймураз Габашвили, а также пробившийся в основную сетку через квалификацию Карен Хачанов свои матчи первого круга на кортах Нью-Йорка сыграют во вторник.

Открытый чемпионат США завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136 раз.