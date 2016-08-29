Борец Тагзиев, выступающий за Канаду, отстранен на четыре года за употребление мельдония

ОТТАВА, 29 августа. /ТАСС/. Борец вольного стиля Тамерлан Тагзиев, выступающий за Канаду, дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенных веществ. Об этом сообщается в пресс-релизе Антидопингового агентства Канады.

В допинг-пробе спортсмена, которая была взята на соревнованиях 8 мая 2016 года, обнаружен мельдоний. В соответствии с антидопинговыми правилами Тагзиев до 9 августа 2020 года не имеет права принимать участие в любых спортивных мероприятиях, включая тренировки с партнерами по сборной.

Мельдоний с 1 января 2016 года попал в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ. По данным ТАСС, по меньшей мере 31 российский атлет подозревался в применении мельдония. Всего же положительный результат на это вещество дали допинг-пробы почти 300 спортсменов.