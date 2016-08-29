Бывший хоккеист магнитогорского "Металлурга" Гайнутдинов скончался на 41 году жизни

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ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Бывший защитник клуба Континентальной хоккейной лиги "Металлург" (Магнитогорск) Дамир Гайнутдинов скончался в возрасте 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Причина смерти хоккеиста не уточняется.
"Администрация, игроки, тренеры и болельщики хоккейного клуба "Металлург" выражают искренние соболезнования родным и близким Дамира и разделяют скорбь утраты", - говорится в сообщении.
В составе "Металлурга" Гайнутдинов становился обладателем Кубка России 1998 года и Суперкубка Европы 2000 года.