Бывший хоккеист магнитогорского "Металлурга" Гайнутдинов скончался на 41 году жизни

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Бывший защитник клуба Континентальной хоккейной лиги "Металлург" (Магнитогорск) Дамир Гайнутдинов скончался в возрасте 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Причина смерти хоккеиста не уточняется.

"Администрация, игроки, тренеры и болельщики хоккейного клуба "Металлург" выражают искренние соболезнования родным и близким Дамира и разделяют скорбь утраты", - говорится в сообщении.

В составе "Металлурга" Гайнутдинов становился обладателем Кубка России 1998 года и Суперкубка Европы 2000 года.