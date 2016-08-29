Московское "Динамо" победило ярославский "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Федоров (седьмая минута), Семен Кокуев (24) и Даниил Тарасов (36). У проигравших отличились Брэндон Козун (20) и Максим Тальбо (60).
В Западной конференции "Динамо" после трех матчей занимает четвертую строчку в турнирной таблице с восемью очками, "Локомотив" идет на седьмом месте, набрав пять очков.
В следующем матче московский клуб 31 августа дома сыграет с новокузнецким "Металлургом", "Локомотив" в тот же день на своем льду примет омский "Авангард".