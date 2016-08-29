Reuters: бразильский суд одобрил временное освобождение из тюрьмы бывшего главы ЕОК Хикки

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 августа. /ТАСС/. Бразильский суд одобрил временное освобождение из тюрьмы бывшего главы Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), бывшего члена исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) и бывшего президента НОК Ирландии Патрика Хикки. Об этом сообщает агентство Reuters.

Суд постановил, что 71-летний Хикки должен сдать свой паспорт и оставаться в Бразилии до завершения расследования.

Бразильская полиция 17 августа задержала Хикки в отеле в пригороде Рио-де-Жанейро по подозрению в незаконной продаже билетов на спортивные мероприятия на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Вскоре после этого появилась информация, что функционер был доставлен в больницу. Затем НОК Ирландии сообщил, что Хикки временно покинул все занимаемые должности. Позднее бывший глава ЕОК был доставлен в полицию Рио-де-Жанейро, а затем в тюрьму строгого режима "Бангу", после того как суд отклонил его прошение об освобождении под залог.

21 августа агентство Reuters сообщило, что в ходе обыска в гостиничных номерах сотрудников НОК Ирландии, прошедшего в воскресенье утром, полиция обнаружила нереализованные билеты на соревнования Олимпийских игр. НОК Ирландии подтвердил информацию о прошедших обысках и найденных в ходе мероприятий билетах. Позже Reuters сообщил имена шести сотрудников НОК Ирландии, у которых полиция изъяла паспорта: Вилли О'Брайен (временный президент), Джон Делейни (вице-президент), Дермот Хенихан (генеральный секретарь), Стивен Мартин (исполнительный директор), Кевин Китти (казначей) и Линда О'Райлли (личный помощник президента).

По информации Reuters, полиция Рио-де-Жанейро также расследует возможное отмывание денег, полученных с незаконных продаж билетов. В причастности к махинациям подозреваются Мартин, Китти и Хенихан. Правительство Ирландии также начало собственное независимое расследование.