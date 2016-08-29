КХЛ оштрафовала форварда СКА Дацюка за нарушение в матче против "Металлурга"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) оштрафовал нападающего санкт-петербургского СКА Павла Дацюка за нарушение в матче против магнитогорского "Металлурга"(4:2).

На четвертой минуте матча регулярного чемпионата КХЛ, который прошел 27 августа, Дацюк ударил клюшкой между ног хоккеиста "Металлурга" Сергея Мозякина. Судьи оставили этот эпизод без внимания.

Также СДК КХЛ наказал денежными штрафами Мартиньша Карсумса из московского "Динамо", Евгения Монса из "Северстали", Кирилла Петрова из ЦСКА и Расмуса Риссанена из "Йокерита".

В июле СКА объявил о подписании двухлетнего контракта с Дацюком. Ранее он был выбран капитаном санкт-петербургской команды.