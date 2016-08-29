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Членам НОК Кении предъявлены обвинения в хищениях и злоупотреблении служебным положением

Спорт
29 августа, 22:45 UTC+3 ПРЕТОРИЯ ПРЕТОРИЯ 29, августа. /ТАСС
Чиновники, которые были арестованы на прошлой неделе по возвращении из Бразилии, обвиняются в краже командного оборудования и в выдаче аккредитаций людям, не входившим в состав делегации
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ПРЕТОРИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Генеральному секретарю Национального олимпийского комитета (НОК) Кении Френсису Полу, заместителю председателя НОК Кении Пуису Очиенгу и руководителю национальной сборной на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Арапу Сои были предъявлены обвинения в хищениях и злоупотреблении служебным положением во время Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает агентство AP.

Чиновники, которые были арестованы на прошлой неделе по возвращении из Бразилии, обвиняются в краже командного оборудования и в выдаче аккредитаций людям, не входившим в состав делегации.

Ранее правительство приняло решение распустить НОК страны в связи с организационными проблемами, имевшими место на Олимпийских играх 2016 года.

Расследование было начато 18 августа. В частности, спортсменам пришлось жить в ужасных условиях, были проблемы с аккредитациями и экипировкой, вылет делегации после завершения Игр был задержан на несколько дней из-за того, что чиновники хотели найти билеты подешевле, также в составе делегации были люди с неясными функциями, которые, предположительно, хотели просто провести несколько дней в Рио-де-Жанейро.

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