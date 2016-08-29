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Первый канал начнет показ футбольного матча Турция - Россия с 15-минутной задержкой

Спорт
29 августа, 22:56 UTC+3 МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Встреча Россия - Гана, которая состоится 6 сентября в Москве на стадионе "Локомотив", будет показана в прямом эфире
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Первый канал покажет товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Турции и Ганы. Об этом сообщили в дирекции общественных связей Первого канала.

При этом трансляция матча Турция - Россия, который пройдет 31 августа в Анталье, начнется в 21:30 мск, в то время как игра стартует в 21:15. Встреча Россия - Гана, которая состоится 6 сентября в Москве на стадионе "Локомотив", будет показана в прямом эфире (начало - 19:00 мск).

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