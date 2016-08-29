Первый канал начнет показ футбольного матча Турция - Россия с 15-минутной задержкой

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Первый канал покажет товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Турции и Ганы. Об этом сообщили в дирекции общественных связей Первого канала.

При этом трансляция матча Турция - Россия, который пройдет 31 августа в Анталье, начнется в 21:30 мск, в то время как игра стартует в 21:15. Встреча Россия - Гана, которая состоится 6 сентября в Москве на стадионе "Локомотив", будет показана в прямом эфире (начало - 19:00 мск).