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Кузнецова вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

Спорт
29 августа, 22:38 UTC+3
В следующем раунде соперницей россиянки станет представительница Дании Каролин Возняцки
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НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

В первом круге Кузнецова, "посеянная" на турнире под девятым номером, одержала победу над итальянкой Франческой Скьявоне со счетом 6:1, 6:2. В следующем раунде соперницей россиянки станет представительница Дании Каролин Возняцки.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема. Он традиционно проходит на твердом покрытии кортов теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

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