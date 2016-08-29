Кузнецова вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

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НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.
В первом круге Кузнецова, "посеянная" на турнире под девятым номером, одержала победу над итальянкой Франческой Скьявоне со счетом 6:1, 6:2. В следующем раунде соперницей россиянки станет представительница Дании Каролин Возняцки.
Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема. Он традиционно проходит на твердом покрытии кортов теннисного центра имени Билли Джин Кинг.