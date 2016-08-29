"Слован" одержал первую победу в чемпионате КХЛ сезона-2016/17

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БРАТИСЛАВА, 29 августа. /ТАСС/. Братиславский "Слован" одержал победу над нижегородским "Торпедо" со счетом 7:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Иван Шварны (25-я минута), Вацлав Недорост (43), Жига Еглич (47), Джефф Таффе (52), Ник Пластино (53), Якуб Вальски (53) и Андрей Месарош (58). У проигравших отличились Кирилл Рассказов (17), Каспарс Даугавиньш (29), Фредрик Петтерссон (36) и Евгений Грачев (55). В конце второго периода с тренерской скамейки был удален главный тренер "Слована" Милош Ржига.
Эта победа стала для "Слована" первой в сезоне. В Западной конференции словацкая команда после трех матчей занимает 10-ю строчку в турнирной таблице с тремя очками, "Торпедо" идет на шестом месте, набрав шесть очков.
В следующем матче "Слован" 31 августа дома сыграет с ХК "Сочи", "Торпедо" в тот же день на выезде проведет матч против загребского "Медвешчака".