"Медвешчак" победил "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ

БРАТИСЛАВА, 29 августа. /ТАСС/. Загребский "Медвешчак" одержал победу над ХК "Сочи" со счетом 3:2 в овертайме в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Катич (23-я минута), Колби Дженовей (28) и Шон Моррисонн (63). У проигравших отличились Илья Крикунов (8) и Бен Максвелл (47).

В Западной конференции "Медвешчак" после трех матчей занимает первое место в турнирной таблице с восемью очками, "Сочи" идет на третьем месте, набрав семь очков.

В следующем матче "Медвешчак" 31 августа дома сыграет с нижегородским "Торпедо", "Сочи" в тот же день на выезде проведет матч против братиславского "Слована".