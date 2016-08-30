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Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по футболу Евгений Кузнецов празднует 55-летие

Спорт
30 августа, 3:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Кузнецов родился в Ярославле, профессиональную карьеру начал в 1979 году в местном "Шиннике"
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Победитель Олимпийских игр 1988 года в составе сборной СССР по футболу, двукратный чемпион страны в составе московского "Спартака" Евгений Кузнецов во вторник празднует 55-летие.

Кузнецов родился в Ярославле, профессиональную карьеру начал в 1979 году в местном "Шиннике". В 1982 году перешел в московский "Спартак", где добился основных успехов на клубном уровне, выступая до 1989 года. В составе красно-белых Кузнецов дважды выиграл чемпионат СССР (1987, 1989), три раза становился серебряным призером (1983, 1984, 1985), два раза - бронзовым (1982, 1986). За "Спартак" Кузнецов провел 267 матчей, в которых забил 26 мячей и заработал четыре предупреждения.

В 1988 году Кузнецов был основным игроком сборной СССР на Олимпийских играх в Сеуле, которые стали победными для советской команды. Полузащитник принял участие во всех встречах команды, кроме стартовой против сборной Южной Кореи (0:0). Всего с 1983 по 1988 год он поучаствовал в 14 играх олимпийской сборной и отметился двумя голами.

С 1990 по 2000 год Кузнецов выступал за клубы из Швеции - "Норрчепинг" (1990-1993), с которым трижды выиграл серебряные медали чемпионата страны и один раз Кубок Швеции, АИК (1994-1995), "Эстер" (1997), "Мьельбю" (1997-1998) и АИФ из Карслкруны (1999-2000). В то же время полузащитник в 34 года успел стать серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны в составе московского "Локомотива", за который играл в 1995 году, проведя 10 матчей, отметившись одним голом и одной результативной передачей. В 1996 году он выступал за южнокорейский клуб "Чоннам Драгонз".

В 1999-2003 годах Кузнецов тренировал в Швеции, а в 2004-м - в махачкалинском "Анжи".

"Приятная и незабываемая для меня работа с ним, общение с этим человеком, - вспомнил главный тренер олимпийской сборной на Играх в Сеуле Анатолий Бышовец. - Кузнецов обладал выдающимися человеческими и футбольными качествами, он вызывает у меня самые добрые воспоминания. Единственное, с чем нельзя смириться, - это то, что ему уже исполняется столько лет".

"Та победа на Олимпиаде держится в уме не только того поколения людей, но и молодых, - продолжил специалист. - Мы сейчас встречаемся, отмечаем ту победу; заметна и седина, где-то уже изменило чувство бодрости и тонуса, потому что сказываются травмы. Но тем не менее, когда Кузнецов выкладывается на поле, преодолевая боли, проникаешься еще большим удовольствием, что жизнь подарила возможность работать с людьми, которые были способны на подвиг".

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