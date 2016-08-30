Эллардайс: Руни останется капитаном сборной Англии

ЛОНДОН, 30 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной Англии по футболу Сэм Эллардайс подтвердил, что 30-летний нападающий Уэйн Руни останется на посту капитана национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

"Уэйн является отличным капитаном для сборной Англии. Решение оставить его на этом посту стало для меня достаточно простым", - сказал Эллардайс.

Руни дебютировал в составе национальной команды в 17-летнем возрасте, став самым юным футболистом в истории сборной. Всего нападающий провел за английскую команду 115 матчей, в которых забил 53 мяча, что также является рекордом. Следующий матч станет для Руни 116-м и позволит ему опередить по количеству игр за команду Англии Дэвида Бекхэма. Рекордсменом же является легендарный голкипер сборной Англии Питер Шилтон, который с 1970 по 1990 годы провел за команду 125 матчей.

Следующую игру английская команда проведет 4 сентября в гостях против сборной Словакии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года в России.