Россиянка Евгения Родина вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

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НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Евгения Родина вышла во второй круг последнего в сезоне турнира Большого шлема Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.
В первом круге Родина одержала победу над американкой Даниэль-Роуз Коллинс счетом 6:1, 6:2. В следующем раунде соперницей россиянки станет представительница Словакии Доминика Цибулкова, "посеянная" на турнире под 12-м номером.
Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема. Он традиционно проходит на твердом покрытии кортов теннисного центра имени Билли Джин Кинг.