Россиянка Евгения Родина вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Евгения Родина вышла во второй круг последнего в сезоне турнира Большого шлема Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.

В первом круге Родина одержала победу над американкой Даниэль-Роуз Коллинс счетом 6:1, 6:2. В следующем раунде соперницей россиянки станет представительница Словакии Доминика Цибулкова, "посеянная" на турнире под 12-м номером.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема. Он традиционно проходит на твердом покрытии кортов теннисного центра имени Билли Джин Кинг.