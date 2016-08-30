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Россиянка Евгения Родина вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

Спорт
30 августа, 1:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, августа. /ТАСС
В следующем раунде соперницей россиянки станет представительница Словакии Доминика Цибулкова
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© EPA/PETER FOLEY

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Евгения Родина вышла во второй круг последнего в сезоне турнира Большого шлема Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.

В первом круге Родина одержала победу над американкой Даниэль-Роуз Коллинс счетом 6:1, 6:2. В следующем раунде соперницей россиянки станет представительница Словакии Доминика Цибулкова, "посеянная" на турнире под 12-м номером.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема. Он традиционно проходит на твердом покрытии кортов теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

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