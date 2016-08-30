Столетняя женщина из Индии приняла участие в массовом забеге в Канаде

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ОТТАВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Столетняя жительница Индии Ман Каур приняла участие в массовом международном забеге, который завершился в Ванкувере (провинция Британская Колумбия). Об этом сообщил телеканал CTV.
Для преодоления 100-метровой дистанции долгожительнице понадобилось полторы минуты. На финише, помимо других участников забега, ее встречал и сын - 78-летний Гурдев Сингх, который также сумел пробежать стометровку. В легкоатлетических соревнованиях Americas Masters Games принимали участие спортсмены старше 30 лет. Им предлагалось попробовать свои силы на разных дистанциях.
Как рассказал Сингх, его мать начала заниматься бегом в 93 года. С тех пор она получила более 20 различных медалей, в том числе три золотых. Одну из них Ман Каур завоевала в Ванкувере в категории спортсменов старше 100 лет, где была единственной представительницей.
Секретом своих успехов долгожительница назвала "хорошее питание и физические упражнения".