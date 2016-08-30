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СМИ: ФК "Спартак" может обменять Граната на голкипера "Бешикташа" и сборной Украины

Спорт
30 августа, 5:11 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 30, августа. /ТАСС
Сообщается, что ранее "Спартак" делал предложение о покупке вратаря, а также его обмене на защитника Сердара Таски, но турецкий клуб ответил отказом в обоих случаях
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Владимир Гранат

Владимир Гранат

© Валерий Шарифулин/ТАСС

АНКАРА, 30 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" может обменять защитника Владимира Граната на голкипера турецкого клуба "Бешикташ" и сборной Украины Дениса Бойко. Об этом сообщает турецкий портал Objektif Bakis.

Сообщается, что ранее "Спартак" делал предложение о покупке вратаря, а также его обмене на защитника Сердара Таски, но турецкий клуб ответил отказом в обоих случаях. Нынешнее предложение включает в себя обмен 28-летнего голкипера на футболиста Граната.

Ранее также сообщалось, что Бойко может перейти в испанскую "Малагу".

Бойко выступает в "Бешикташе" с января 2016 года, куда перешел из "Днепра". В составе сборной Украины голкипер провел четыре матча, пропустив два мяча.

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