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Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

Спорт
30 августа, 6:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, августа. /ТАСС
Серб, "посеянный" на турнире под первым номером, обыграл поляка Ежи Яновича
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Новак Джокович

Новак Джокович

© EPA/ANDREW GOMBERT

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Новак Джокович вышел во второй круг последнего в сезоне турнира Большого шлема Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн долларов), который проходит в Нью-Йорке.

Серб, "посеянный" на турнире под первым номером, обыграл поляка Ежи Яновича со счетом 6:3, 5:7, 6:2, 6:1. Матч продолжался 2 часа 39 минут.

Во втором круге 29-летний Джокович встретится с представителем Чехии Иржи Веселы.

Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата США. Год назад в финале он обыграл швейцарца Роджера Федерера.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема. Он традиционно проходит на твердом покрытии кортов теннисного центра имени Билли Джин Кинг.

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