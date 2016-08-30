Новак Джокович вышел во второй круг Открытого чемпионата США по теннису

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Новак Джокович вышел во второй круг последнего в сезоне турнира Большого шлема Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн долларов), который проходит в Нью-Йорке.

Серб, "посеянный" на турнире под первым номером, обыграл поляка Ежи Яновича со счетом 6:3, 5:7, 6:2, 6:1. Матч продолжался 2 часа 39 минут.

Во втором круге 29-летний Джокович встретится с представителем Чехии Иржи Веселы.

Джокович является действующим победителем Открытого чемпионата США. Год назад в финале он обыграл швейцарца Роджера Федерера.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема. Он традиционно проходит на твердом покрытии кортов теннисного центра имени Билли Джин Кинг.