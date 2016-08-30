Зрители баскетбольного матча Россия - Босния в Перми выберут название для местного клуба

ПЕРМЬ, 30 августа. /ТАСС/. Зрители, которые посетят матч квалификационного турнира к чемпионату Европы 2017 года между сборными России и Боснии и Герцеговины в Перми, примут участие в голосовании за выбор нового названия пермского баскетбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольной команды "Парма".

Стойки для голосования будут расположены в холле УДС "Молот", где пройдет стартовый матч российской сборной в квалификационном турнире.

"В связи с частыми вопросами относительно смены названия команды для участия в Единой лиге ВТБ в сезоне-2016/17 мы решили провести голосование", - говорится в сообщении.

Нынешний клуб в Перми носит название "Парма". В сезоне-2015/16 "Парма", основанная в 2012 году, заняла третье место в дивизионе 1 суперлиги (второй по силе дивизион после Единой лиги ВТБ), а также стала обладателем Кубка России. Ранее местная команда носила название "Урал-Грейт", но была расформирована в 2009 году из-за проблем с финансированием. "Урал-Грейт" до сих пор является единственным клубом, кроме ЦСКА, который побеждал в чемпионате страны, став двукратным чемпионом России (2000/01, 2001/02).

В результате жеребьевки, состоявшейся в январе, 27 европейских сборных были разбиты на семь групп, и россияне вместе с командами Швеции и Боснии и Герцеговины попали в единственную, состоящую из трех (а не четырех, как остальные) сборных. В финальный раунд выйдут победители групп и четыре лучшие сборные из числа занявших вторые места (учитываться будут лишь результаты матчей с командами, занявшими в группах первое и третье места). Матчи квалификационного турнира пройдут с 31 августа по 17 сентября 2016 года, всего будет разыграно 11 путевок на ЧЕ-2017.

Европейское первенство пройдет с 31 августа по 17 сентября 2017 года. Матчи турнира примут пять стадионов в городах четырех стран - Израиля, Румынии, Турции и Финляндии.