Белоруссия подала заявку на проведение ЧМ по хоккею в 2021 году

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МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Федерация хоккея Белоруссии подала официальную заявку на проведение в республике чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Об этом сообщил генеральный секретарь федерации Ярослав Завгородний.
"Официальные документы направлены в Международную федерацию хоккея, и на ближайшем полугодовом конгрессе мы будем знать, кто станет нашими основными конкурентами", - отметил представитель федерации хоккея в эфире спортивного телеканала "Беларусь 5"
Завгородний предположил, что Финляндия также планирует подать заявку на проведение чемпионата мира в 2021 году. "Конечно, это очень серьезный соперник. Но в случае неудачи мы будем подавать заявку на проведение чемпионата мира 2022 года", - сказал Завгородний.
При этом он считает, что заявка на ЧМ-2021 даст Белоруссии определенное преимущество. "Мы уверены, что либо в 2021-м, либо в 2022 году мы должны получить форум", - заявил генеральный секретарь Федерации хоккея Белоруссии.
Ранее Белоруссия проводила ЧМ по хоккею в 2014 году. Первенство проходило в Минске на "Минск-Арене" и "Чижовка-Арене".