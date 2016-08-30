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Белоруссия подала заявку на проведение ЧМ по хоккею в 2021 году

Спорт
30 августа, 10:00 UTC+3 МИНСК МИНСК 30, августа. /ТАСС
Ранее Белоруссия проводила ЧМ по хоккею в 2014 году
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Федерация хоккея Белоруссии подала официальную заявку на проведение в республике чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Об этом сообщил генеральный секретарь федерации Ярослав Завгородний.

"Официальные документы направлены в Международную федерацию хоккея, и на ближайшем полугодовом конгрессе мы будем знать, кто станет нашими основными конкурентами", - отметил представитель федерации хоккея в эфире спортивного телеканала "Беларусь 5"

Завгородний предположил, что Финляндия также планирует подать заявку на проведение чемпионата мира в 2021 году. "Конечно, это очень серьезный соперник. Но в случае неудачи мы будем подавать заявку на проведение чемпионата мира 2022 года", - сказал Завгородний.

При этом он считает, что заявка на ЧМ-2021 даст Белоруссии определенное преимущество. "Мы уверены, что либо в 2021-м, либо в 2022 году мы должны получить форум", - заявил генеральный секретарь Федерации хоккея Белоруссии.

Ранее Белоруссия проводила ЧМ по хоккею в 2014 году. Первенство проходило в Минске на "Минск-Арене" и "Чижовка-Арене".

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