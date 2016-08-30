Билеты на футбольный товарищеский матч между сборными Турции и России стоят от 220 рублей

Игроки сборной России по футболу во время тренировки © Валерий Шарифулин/ТАСС

АНТАЛЬЯ /Турция/, 30 августа. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Билеты на товарищеский матч между сборными Турции и России по футболу, который пройдет в Анталье 31 августа, стоят от 220 рублей.

Билеты продаются в турецкой валюте - лирах - и только в кассах стадиона "Анталья-Арена", на котором пройдет матч. Минимальная стоимость одного билета составляет 10 лир, что в переводе на российские рубли равняется 220,5 рублям, и это билеты четвертой категории. Также продаются билеты третьей категории - за 15 лир (примерно 330 рублей) и второй категории - за 30 лир (примерно 660 рублей).

Продажа билетов на матч завершится в день игры. Их можно приобрести в кассах стадиона при предъявлении оригинала заграничного паспорта.

Ранее в пресс-службе Турецкой футбольной федерации ТАСС сообщили, что на данный момент ожидается, что встречу посетят около двух тысяч российских болельщиков. Кроме того, по прогнозам, всего игру посетят 27-28 тысяч любителей футбола.

Товарищеский матч между сборными Турции и России состоится в Анталье 31 августа. Встреча начнется в 21:15 мск.