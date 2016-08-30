ПКР запросил у МПК критерии восстановления членства в организации

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Паралимпийский комитет России (ПКР) запросил у Международного паралимпийского комитета (МПК) критерии восстановления членства в организации. Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Владимир Лукин.

7 августа МПК принял решение не допускать российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Таким образом, сборная России не выступит на Играх 2016 года.

"Они (МПК) не предъявили критерии восстановления, но мы направили запрос на этот счет, - сообщил Лукин. - Будем работать с МПК для того, чтобы узнать, какую дорожную карту они готовят или уже приготовили".

МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпийские игры пройдут в Рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября.