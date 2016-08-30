Футболисты Рыжиков и Набиуллин стали послами Казани как города-организатора ЧМ-2018

КАЗАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Футболисты "Рубина" Сергей Рыжиков и Эльмир Набиуллин будут представлять Казань в качестве послов города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

На торжественной церемонии в столице Татарстана послами также стали актриса Екатерина Скулкина, певица Эльмира Калимуллина и ватерполист Ирек Зиннуров.

Вратарь Рыжиков с 2008 года защищает ворота "Рубина". В составе казанской команды он дважды становился чемпионом России (2008, 2009), один раз завоевывал Кубок России (2011/12) и два раза - Суперкубок страны (2010, 2012). Защитник Набиуллин выступает за "Рубин" с 2012 года. В 2014 году был признан лучшим молодым футболистом России, на его счету 10 матчей за юношескую сборную страны.

Актриса и участница различных телешоу Екатерина Скулкина известна по выступлениям за команду КВН "Четыре татарина" (2003-2006). С 2006 года является участницей женского юмористического шоу Comedy Woman, также Скулкина известна по ролям в фильмах "Что творят мужчины" и "Дружба народов". Певица Эльмира Калимуллина является финалисткой вокального шоу "Голос" на Первом канале. В 2012 году она была удостоена звания заслуженной артистки Республики Татарстан, в 2013 году заняла должность почетного посла летней Универсиады 2013 года в Казани, а в 2015 году стала послом чемпионата мира по водным видам спорта, который также прошел в Казани.

Ватерполист Ирек Зиннуров в составе сборной России дважды становился призером Олимпийских игр: в 2000 году на Играх в Сиднее было завоевано серебро, а в 2004-м в Афинах - бронза. Также на его счету победа на Играх доброй воли 1998 года в Нью-Йорке, бронзовая медаль чемпионата мира 2001 года, золото Мировой лиги 2002 года и победа в Кубке мира-2002. В составе волгоградского клуба "Лукойл-Спартак" Зиннуров стал четырехкратным чемпионом России (1997, 1999, 2003, 2004 гг.) и шестикратным обладателем Кубка страны (1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004).

Послы должны стать частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, нести позитивные ценности, продвигать спорт и здоровый образ жизни, формировать положительный образ России и городов-организаторов чемпионата мира в информационном пространстве, участвовать в официальных мероприятиях.