Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матч шестого тура РФПЛ "Спартак" - "Локомотив" пройдет 11 сентября

Спорт
30 августа, 10:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Встреча начнется в 16:30 мск
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Встреча шестого тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет 11 сентября, начало матча - 16:30 мск. Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги.

На  9 сентября вынесена встреча "Ростова" и "Крыльев Советов" (начало - 20:00). 10 сентября пройдут матчи "Амкар" - "Томь" (15:30), "Анжи" (Махачкала) - "Оренбург" (18:00) и ЦСКА - "Терек" (20:30). На 11 сентября запланированы встречи "Уфа" - "Краснодар" (14:00) и "Арсенал" - "Зенит" (19:00). Завершится тур матчем "Рубин" - "Урал" (19:30) 12 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
2
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
3
Источник: начальник МУР Игорь Зиновьев уходит со своего поста
4
Япония будет помогать РФ экономически и без прогресса по территориальному вопросу
5
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
6
На курорте в Доминикане погиб россиянин
7
Правительство вносит в Думу законопроект о садоводстве и дачном хозяйстве
Темы дня
Реклама