Матч шестого тура РФПЛ "Спартак" - "Локомотив" пройдет 11 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Встреча шестого тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет 11 сентября, начало матча - 16:30 мск. Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги.

На 9 сентября вынесена встреча "Ростова" и "Крыльев Советов" (начало - 20:00). 10 сентября пройдут матчи "Амкар" - "Томь" (15:30), "Анжи" (Махачкала) - "Оренбург" (18:00) и ЦСКА - "Терек" (20:30). На 11 сентября запланированы встречи "Уфа" - "Краснодар" (14:00) и "Арсенал" - "Зенит" (19:00). Завершится тур матчем "Рубин" - "Урал" (19:30) 12 сентября.