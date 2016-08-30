Бывший хоккеист "Спартака" Глеб Клименко подписал контракт с "Амуром"

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ХАБАРОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Российский форвард Глеб Клименко заключил контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур". Об сообщает пресс-служба хабаровской команды.
Соглашение с 33-летним хоккеистом рассчитано на один год.
В 2009 году нападающий в составе казанского "Ак Барса" стал обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2010/11 в составе магнитогорского "Металлурга" стал лучшим снайпером плей-офф, отметившись 10 шайбами в 20 матчах. В прошлом сезоне Клименко играл за московский "Спартак", за который провел 44 игры и забросил 7 шайб.
"Амур" 31 августа дома встретится с владивостокским "Адмиралом".