Индийский борец получит серебряную медаль ОИ-2012, которой лишен погибший российский атлет

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 августа. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийский борец вольного стиля Йогешвар Дутт получит серебряную медаль лондонской Олимпиады-2012, поскольку обладатель этой награды россиянин Бесик Кудухов лишен ее за употребление запрещенных препаратов. Об этом сообщает телеканал NDTV.

"Сегодня утром я узнал, что моя олимпийская медаль повышена с бронзы до серебра. Я посвящаю эту медаль всем моим согражданам", - написал индийский спортсмен в своем Twitter.

По данным телеканала, Всемирное антидопинговое агентство обнаружило в сохранившихся пробах Кудухова запрещенный препарат. О каком именно препарате идет речь, телеканал не сообщает.

Российский борец Кудухов трагически погиб в автокатастрофе в декабре 2013 года.