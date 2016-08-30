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Индийский борец получит серебряную медаль ОИ-2012, которой лишен погибший российский атлет

Спорт
30 августа, 11:44 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов
Россиянин Бесик Кудухов огиб в автокатастрофе в декабре 2013 года
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 августа. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийский борец вольного стиля Йогешвар Дутт получит серебряную медаль лондонской Олимпиады-2012, поскольку обладатель этой награды россиянин Бесик Кудухов лишен ее за употребление запрещенных препаратов. Об этом сообщает телеканал NDTV.

"Сегодня утром я узнал, что моя олимпийская медаль повышена с бронзы до серебра. Я посвящаю эту медаль всем моим согражданам", - написал индийский спортсмен в своем Twitter.

По данным телеканала, Всемирное антидопинговое агентство обнаружило в сохранившихся пробах Кудухова запрещенный препарат. О каком именно препарате идет речь, телеканал не сообщает.

Российский борец Кудухов трагически погиб в автокатастрофе в декабре 2013 года.

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