Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист "Рубина" Дядюн заявил, что ушел бы из клуба, если бы был здоров

Спорт
30 августа, 11:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
После того, как казанский клуб возглавил испанский тренер Хави Грасия, Дядюн перестал тренироваться с основным составом команды
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нападающий "Рубина" Владимир Дядюн ушел бы из футбольного клуба в нынешнее трансферное окно, если бы был здоров. Об этом он рассказал ТАСС.

Дядюн вернулся в "Рубин" в 2014 году. Нападающий провел за казанский клуб 13 матчей и забил один гол.

"На данный момент у меня травма, предстоит лечение в Германии. Если бы сейчас я был здоров, то ушел бы из "Рубина". Думаю, что в течение зимнего трансферного окна буду искать себе новую команду", - сказал Дядюн.

После того, как казанский клуб возглавил испанский тренер Хави Грасия, Дядюн перестал тренироваться с основным составом команды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
2
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
3
В Кремле исходят из того, что ночные сообщения о смерти Каримова не подтвердились
4
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
5
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
6
Лидеры ЕС не планировали двусторонние встречи с Путиным на G20
7
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
Темы дня
Реклама