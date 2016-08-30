Футболист "Рубина" Дядюн заявил, что ушел бы из клуба, если бы был здоров

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нападающий "Рубина" Владимир Дядюн ушел бы из футбольного клуба в нынешнее трансферное окно, если бы был здоров. Об этом он рассказал ТАСС.

Дядюн вернулся в "Рубин" в 2014 году. Нападающий провел за казанский клуб 13 матчей и забил один гол.

"На данный момент у меня травма, предстоит лечение в Германии. Если бы сейчас я был здоров, то ушел бы из "Рубина". Думаю, что в течение зимнего трансферного окна буду искать себе новую команду", - сказал Дядюн.

После того, как казанский клуб возглавил испанский тренер Хави Грасия, Дядюн перестал тренироваться с основным составом команды.