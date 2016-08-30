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Джефф Монсон в ноябре завершит карьеру в ММА

Спорт
30 августа, 11:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
"Джефф проведет последний бой в карьере по правилам ММА 6 ноября против украинца Виталия Опарина", - сообщил менеджер спортсмена Маршалл Коминс
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Джефф Монсон

Джефф Монсон

© EPA/ANATOLY MALTSEV

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Известный американский боец Джефф Монсон в ноябре завершит карьеру в смешанных единоборствах (ММА). Об этом ТАСС сообщил менеджер Монсона Маршалл Коминс.

"Джефф проведет последний бой в карьере по правилам ММА 6 ноября против украинца Виталия Опарина. Он еще будет выступать по грэпплингу и примет участие в чемпионате мира в Хельсинки в 2017 году", - сказал Коминс.

В 2014 году боец заявил, что подал документы на получение российского гражданства, однако в настоящий момент оно не было предоставлено спортсмену. На теле Монсона выбиты татуировки с символами России, среди которых слова "свобода" и "солидарность", изображение "серпа и молота" на левой голени, красно-черная звезда на груди, а также изображение монумента "Родина-мать" на левой ноге. Спортсмен не раз выходил на бои под гимн Советского Союза.

За свою карьеру спортсмен встречался с Федором и Александром Емельяненко, в начале 2000-х он выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

45-летний Монсон, согласно официальной статистике, провел 86 поединков за карьеру по правилам ММА. В них американец одержал 59 побед, потерпел 26 поражений и один бой завершил вничью.

Монсон также является неоднократным чемпионом мира по грэпплингу и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

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