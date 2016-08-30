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Российский борец Ахмедов может получить золото ОИ-2008 после отстранения Таймазова

Спорт
30 августа, 14:05 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, августа. /ТАСС
Врезультате перепроверки допинг- проб с Игр 2008 года в Пекине в анализе трехкратного олимпийского чемпиона Таймазова было обнаружено запрещенное вещество, название которого не уточняется
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НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Россиянин Бахтияр Ахмедов может получить золото Олимпийских игр 2008 года по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг после дисквалификации победителя Артура Таймазова из Узбекистана. Об этом сообщает американский портал FloWrestling.

Как сообщает издание, в результате перепроверки допинг- проб с Олимпийских игр 2008 года в Пекине в анализе трехкратного олимпийского чемпиона Таймазова было обнаружено запрещенное вещество, название которого не уточняется.

В финале олимпийского турнира Ахмедов уступил Таймазову и завоевал серебряную медаль. Бронза досталась Давиду Мусульбесу из Словакии и Мариду Муталимову из Казахстана.

Таймазов является трехкратным олимпийским чемпионом (2004, 2008, 2012) и двукратным чемпионом мира (2003, 2006). Также в его активе имеется серебряная медаль Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

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