Игрок "Спартака" Сальваторе Боккетти продаст футболку клуба в помощь жертвам землетрясения

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Сальваторе Боккетти продаст свою клубную футболку с автографом совместно с проектом Charity Stars для оказания помощи пострадавшим во время землетрясения в Италии. Об этом 29-летний итальянец сообщил на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

"Я тоже решил внести свой вклад в оказание помощи жертвам чудовищного землетрясения, как это делали другие звезды спорта. Моя подписанная футболка будет выставлена на Charity Stars", - написал футболист.

Раннее волейболисты мужской сборной Италии пожертвовали €50 тысяч пострадавшим.

Подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в Италии 24 августа в 03:36 по местному времени (04:36 мск), затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 и целая серия мощных афтершоков. Землетрясение, затронувшее обширную зону Апеннинского хребта, привело к значительным разрушениям небольших горных городов в центре страны. В результате катастрофы погиб, по последним данным, 291 человек, более 400 пострадали, крова лишились более 2 тыс.