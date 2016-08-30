Источник: футболист "Спартака" Паршивлюк расторг контракт с клубом

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник "Спартака" Сергей Паршивлюк расторг контракт с футбольным клубом и может перейти в "Краснодар". Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к ситуации.

"На данный момент Паршивлюк расторг контракт со "Спартаком" и проходит медицинское обследование для "Краснодара". В случае успешного прохождения процедуры игрок подпишет контракт с клубом", - сказал источник.

Официальный комментарий клубов получить пока не удалось.

В составе "Спартака" с 2007 года Паршивлюк провел 157 матчей и забил три гола.