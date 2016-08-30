Фонд поддержки олимпийцев РФ включен в перечень организаций, не подлежащих налогообложению

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Благотворительная организация "Фонд поддержки олимпийцев России" включена в список организаций, которые не подлежат налогообложению. Соответствующий документ за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликован на официальном интернет- портале правовой информации.
Согласно постановлению, фонд попал в перечень организаций, уставной деятельностью которых является организационная и финансовая поддержка проектов и программ в области спорта высших достижений.
"Фонд поддержки олимпийцев России" образован в 2005 году. Он создан при участии и поддержке государственных и общественных деятелей России, выдающихся российских спортсменов. За десять лет фонд предоставил спортсменам, тренерам и специалистам сборных команд по 39 видам спорта около 9,5 тысяч грантов.
В этом году Фонд поддержки олимпийцев России предоставил для вручения спортсменам, ставшим призерами Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, автомобили BMW, собранные на калининградском заводе "Автотор". Чемпионы Игр стали обладателями модели X6, серебряные призеры получили X4, а бронзовые медалисты - X3. Сборная России завершила выступление на Олимпиаде на четвертом месте в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.