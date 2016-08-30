Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Зенит" ответит на предложение "Андерлехта" о переходе Ломбертса 31 августа

Спорт
30 августа, 13:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
Ранее бельгийский интернет-портал Voetbalkrant сообщил, что руководство "Андерлехта" обсудит условия перехода защитника в клуб с "Зенитом"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российский футбольный клуб "Зенит" ответит на официальное предложение бельгийского "Андерлехт" о переходе защитника Николаса Ломбертса 31 августа; решение будет зависеть от возможного ухода из российской команды других защитников. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Сантуш Верхлуст.

Ранее бельгийский интернет-портал Voetbalkrant сообщил, что руководство "Андерлехта" обсудит условия перехода защитника в клуб с "Зенитом".

"Очень сложно сказать сейчас, покинет в итоге Ломбертс клуб или нет. Скорее всего, "Зенит" завтра ответит на предложение "Андерлехта". У команды сейчас много защитников, и уход Ломбертса зависит от того, как клуб решит, какие защитники покинут команду, а какие нет, и только "Зенит" примет решение, не мы", - сказал Верхлуст.

"На данный момент по Ломбертсу сделал официальное предложение только "Андерлехт", но также защитником интересуется турецкий "Бешикташ", - добавил он.

Ломбертс перешел в "Зенит" из бельгийского "Гента" в 2007 году за 4 млн евро. В чемпионате России сезона-2015/16 футболист сыграл 18 матчей, но не забил ни одного мяча.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
11
"Урал" сыграл вничью с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболу
Игрок "Зенита" Виктор Жулиано
10
"Зенит" обыграл "Амкар" в матче чемпионата России по футболу
Выборы-2016
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Грузии число отравившихся на свадьбе возросло до 200
2
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
3
В Кремле исходят из того, что ночные сообщения о смерти Каримова не подтвердились
4
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
5
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
6
Лидеры ЕС не планировали двусторонние встречи с Путиным на G20
7
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
Темы дня
Реклама