ФК "Зенит" ответит на предложение "Андерлехта" о переходе Ломбертса 31 августа

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МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российский футбольный клуб "Зенит" ответит на официальное предложение бельгийского "Андерлехт" о переходе защитника Николаса Ломбертса 31 августа; решение будет зависеть от возможного ухода из российской команды других защитников. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Сантуш Верхлуст.
Ранее бельгийский интернет-портал Voetbalkrant сообщил, что руководство "Андерлехта" обсудит условия перехода защитника в клуб с "Зенитом".
"Очень сложно сказать сейчас, покинет в итоге Ломбертс клуб или нет. Скорее всего, "Зенит" завтра ответит на предложение "Андерлехта". У команды сейчас много защитников, и уход Ломбертса зависит от того, как клуб решит, какие защитники покинут команду, а какие нет, и только "Зенит" примет решение, не мы", - сказал Верхлуст.
"На данный момент по Ломбертсу сделал официальное предложение только "Андерлехт", но также защитником интересуется турецкий "Бешикташ", - добавил он.
Ломбертс перешел в "Зенит" из бельгийского "Гента" в 2007 году за 4 млн евро. В чемпионате России сезона-2015/16 футболист сыграл 18 матчей, но не забил ни одного мяча.