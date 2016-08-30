ФК "Зенит" ответит на предложение "Андерлехта" о переходе Ломбертса 31 августа

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Российский футбольный клуб "Зенит" ответит на официальное предложение бельгийского "Андерлехт" о переходе защитника Николаса Ломбертса 31 августа; решение будет зависеть от возможного ухода из российской команды других защитников. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Сантуш Верхлуст.

Ранее бельгийский интернет-портал Voetbalkrant сообщил, что руководство "Андерлехта" обсудит условия перехода защитника в клуб с "Зенитом".

"Очень сложно сказать сейчас, покинет в итоге Ломбертс клуб или нет. Скорее всего, "Зенит" завтра ответит на предложение "Андерлехта". У команды сейчас много защитников, и уход Ломбертса зависит от того, как клуб решит, какие защитники покинут команду, а какие нет, и только "Зенит" примет решение, не мы", - сказал Верхлуст.

"На данный момент по Ломбертсу сделал официальное предложение только "Андерлехт", но также защитником интересуется турецкий "Бешикташ", - добавил он.

Ломбертс перешел в "Зенит" из бельгийского "Гента" в 2007 году за 4 млн евро. В чемпионате России сезона-2015/16 футболист сыграл 18 матчей, но не забил ни одного мяча.