Ван Бастен оставит пост ассистента тренера в сборной Нидерландов ради работы в ФИФА

ГААГА, 30 августа. /ТАСС/. Марко ван Бастен в конце года оставит пост ассистента главного тренера Данни Блинда в сборной Нидерландов ради работы в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (КНВБ).

Как заявил сам ван Бастен, он продолжит свою работу до матча сборной Нидерландов с командой Люксембурга (13 ноября) в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. "Я думаю, работать в ФИФА - это почетно, - сказал 51-летний голландец. - ФИФА находится на пороге обновления и реформирования футбола и хочет использовать мои идеи по таким вопросам, как футбольные правила, судейство и программы развития. Я согласился доработать с Блиндом до последнего отборочного матча в этом году".

Ван Бастен стал уже вторым помощником главного тренера, который покинул команду Нидерландов в августе этого года. Ранее Дик Адвокат покинул штаб сборной ради работы главным тренером в турецком "Фенербахче".

Сборная Нидерландов проведет следующий матч против сборной Греции 1 сентября. 6 сентября голландцы матчем против шведов начнут отборочный этап к чемпионату мира в России.